Переговоры Путина с Байденом и повышение зарплат украинским военным — главные новости за ночь

Байден и Путин обсудили важные вопросы, а украинским военным увеличат размер зарплаты/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Патриарха Варфоломея выписали из больницы после COVID-19

Вселенского патриарха Варфоломея после 6 дней госпитализации с коронавирусом выписали из больницы. Он болел COVID-19, вызванным штаммом "Омикрон".

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[IMAGE id=2522240; title=У Варфоломея была легкая форма COVID-19/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

Мать и сын возвращались домой на Рождество: в Словакии в ДТП погибли украинцы

В Словакии в ДТП погибли 42-летняя женщина и ее 20-летний сын. Украинские заробитчане возвращались из Чехии в Украину, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество.

[IMAGE id=2522271; title=Погибших похоронят в родном селе 31 декабря/Фото: Facebook Ольги Лукечи и полиции Словакии, коллаж: "Сегодня" ; blank]

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Последние в 2021 году переговоры Путина и Байдена закончились – как прошел разговор

С задержкой на пять минут в ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут. Отметим, что Путин сам попросил американского лидера о звонке. Лидеры обсудили несколько важных вопросов.

Звонок Путина застал Байдена далеко от Белого Дома/Коллаж: "Сегодня"

В Украине повысят зарплаты военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины". Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

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[IMAGE id=2522286; title=Военным увеличат заработные платы/Коллаж: "Сегодня" ; blank]