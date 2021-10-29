Переименование Facebook и подробности убийства активиста в Сумах — главные новости за ночь

Ребрендинг Facebook и расследование убийства представителя "Правого сектора" Александра Иванины/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Компания Facebook сменила название на Meta — и ее акции пошли вверх

Американская компания Facebook объявила об изменении своего названия на Meta. Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с социальной сетью Facebook.

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Компания провела ребрендинг, изменив свое название/Коллаж: "Сегодня"

Добкин заявил о "покупке" 20 тысяч голосов под выборы в Харькове

Временная городская власть Харькова готовит массовые фальсификации в день выборов. Об этом заявили в команде кандидата на должность мэра города Михаила Добкина.

В Харькове скоро состоятся выборы / Фото: Коллаж: Сегодня

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Месть за разоблачение преступной схемы? Подробности убийства активиста в Сумах

В Сумах в упор расстреляли местного активиста, еще и на глазах его девушки. Известно, что Александр Иванина принадлежал к "Правому сектору". И именно в день убийства на сессии горсовета он резко критиковал сумских перевозчиков из-за высоких цен.

В Сумах расстреляли активиста/Коллаж: Сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Разумков: "Жду, когда секретарь СНБО предложит царя"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в Украине не получится провести усиление президентских полномочий, что предлагает сделать секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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