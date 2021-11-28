Пересадка органов и электрический трамвай: 5 самых известных изобретений украинских ученых

Украинских ученых знают во всем мире, а их изобретения были революционными в свое время. / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная академия наук (НАН) Украины отмечает очередной день рождения. Она была основана учредительным собранием при правительстве гетмана Павла Скоропадского 27 ноября 1918 года. История НАН имеет ряд важных научных достижений.

Сайт "Сегодня" вспоминает самых известных украинских ученых, о которых знают по всему миру.

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Игорь Сикорский и первый вертолет

Киевский авиаконструктор Игорь Сикорский эмигрировал в США в 1918 году, где 5 лет спустя основал компанию Sikorsky Aircraft.

В 1931 году он запатентовал проект машины с двумя пропеллерами – горизонтальным на крыше и вертикальным на хвосте. В сентябре 1939-го начались испытания вертолета VS-300 сначала на привязи, а 13 мая 1940-го конструктор в первый раз поднял свою машину в свободный полет.

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Впоследствии американская армия сделала первые заказы у украинца. Постепенно небольшая фирма Сикорского стала мощным концерном, ежегодно выпускающим сотни вертолетов гражданского и военного назначения.

Сергей Королев и первый спутник Земли

Сергея Королева называют одним из лучших авиаконструкторов 20 века и "отцом космонавтики".

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В 1931 году он вместе с коллегой Фридрихом Цандером добились создания общественной организации по изучению реактивного движения, впоследствии ставшей государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов.

В октябре 1957 года Королев запустил на околоземную орбиту первый в истории искусственный спутник Земли.

Иван Пулюй и первый рентген человеческого скелета

Украинец Иван Пулюй, за 14 лет до немца Вильгельма Рентгена, благодаря своему специальному изобретению, которое впоследствии назвали "трубка Пулюя", зафиксировал в 1886 году в Праге Х-лучи.

Американские врачи-братья Эдвин и Гилман Фрост в первый раз диагностировали перелом запястья у 14-летнего пациента Эдди Маккарти с помощью Х-лучей. Этот опыт они описали в изданиях с указанием, что использовали лампу Пулюя. Первая в мире Х-грамма целого организма человека (ребенка) была сделана Пулюем в феврале 1896 года – поэтому именно украинец первым в мире сделал рентгеновский снимок человеческого скелета.

Таким образом, он гораздо глубже, чем Рентген, проанализировал природу и механизмы возникновения лучей, а также на примерах продемонстрировал их суть.

Юрий Вороной и первая пересадка органов

Юрий Вороной осуществил первую в мире пересадку внутреннего органа живому человеку. 3 апреля 1933 года пересадил почку реципиентке от погибшего человека.

Вороной развеял сомнения, что трупные органы при пересадке человеку могут угрожать специфической интоксикацией или нанести другой вред.

Своей операцией Вороный надолго опередил развитие трансплантологии. В большинстве стран мира клинические пересадки кадаверных почек начали производить только в 50-60-е годы.

Федор Пироцкий и первый электрический трамвай

В начале 1870-х полтавчанин Федор Пироцкий разработал технологию передачи электроэнергии через железную проволоку. В 1880 году Пироцкий представил проект применения электричества "для движения железнодорожных поездов с подачей тока". Через год в Берлине поехал первый трамвай, производимый компанией Siemens по схеме украинца.

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