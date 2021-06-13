Пересадка органов в Беларуси: домой вернулся пациент-украинец, который застрял в Минске (фото)

Он не мог вернуться в Украину после операции, из-за закрытого авиасообщения с Беларусью – МИД помогло ему пересечь границу

В Украину вернулся украинец Андрей Иванов, которому в Минске пересадили почку и он не мог после операции вернуться домой, из-за прекращения авиасообщения с Беларусью.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем.

Недавно на одном из эфиров "Право на власть" ко мне обратилась Людмила из Черкасс. Женщина была в отчаянии. Ее мужу требовалась помощь МИД", - написал он.

Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

Мужчина находился в Минске после операции по пересадке почки.

"На тот момент мы уже помогли нескольким гражданам в такой ситуации и я пообещал Людмиле, что Украина не бросит ее родного человека на произвол судьбы. И когда Андрей был готов к путешествию, мы вернули его домой", – написал министр.

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Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

По его словам, сейчас ожидает возвращения из Беларуси еще один человек.

Напомним, Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусских властей, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

В апреле Министерство финансов США возобновило ранее введенные, но затем прекращены санкции против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси за "вопиющее игнорирование белорусскими властями прав человека" и невыполнение Беларусью своих обязательства по международному праву.