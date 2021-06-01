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Переселенцам с Донбасса и Крыма помогут решить проблемы с паспортами

1 июня, 15:34

Сергей Мартынец

Сейчас отметки в паспорт можно внести исключительно по месту жительства, но для переселенцев с оккупированных территорий это проблема

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4564 об упрощении оформления украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

С 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории. Например, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать местом проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной Украине территории не сможет этого сделать.

Какие возникают сложности:

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Что предполагает законопроект

Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

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Источник: Сегодня

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