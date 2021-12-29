Перейдет ли Украина в зеленую зону в 2022-ом? Эксперты дали прогноз

В Украине не будут вводить полный локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

В первом квартале 2022 года Украина может не перейти в зеленую карантинную зону. Заболеваемость в стране надо еще уменьшать в два-три раза.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге в среду, 29 декабря.

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Украина не станет зеленой в новом году

Как рассказал Ганиченко, зеленый уровень устанавливается для всей Украины одновременно. При этом переход в эту карантинную зону не ожидается еще в течение трех месяцев.

"Потому что заболеваемость в стране надо еще уменьшать в два-три раза", – отметил эксперт.

Будут ли в Украине новые локдауны? Шмыгаль дал ответ

Украинские власти больше не планируют вводить в стране новые тотальные локдауны, как это делали раньше из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Шмыгаль уточнил, что такое решение приняли из-за того, что в стране начали массовую вакцинацию против коронавируса.

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"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%", - сказал премьер.

Что происходит с карантином в Украине?

Из-за того, что в стране улучшилась ситуация с коронавирусом, недавно из красной зоны вышли последние две области – Волынская и Запорожская.

Таким образом, все регионы Украины живут по правилам желтой зоны:

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Посещать общественные заведения могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

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