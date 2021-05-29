Первая среди стран-партнеров: Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО

Делегации стран НАТО отметили усилия Украины, которые она прилагает, чтобы соответствовать стандартам Альянса

До 2025 года Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

28 мая 2021 делегация Украины приняла участие в заседании Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Делегации Украины и стран Альянса обсудили проект Целей партнерства и договорились перейти к следующему этапу его согласования – направление на рассмотрение Североатлантического совета.

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В обновленном пакете Целей партнерства для Украины приведены силы и средства, которые страна готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели поддерживают реформирование сектора обороны и безопасности.

Представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает страна для приближения со стандартами и принципами НАТО.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенберг скопление российских войск у границ Украины.