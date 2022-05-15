Пленные кадыровцы не задерживаются в Украине – в чем причина

Кадыровцев быстро забирают в Россию из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский блогер Владимир Золкин рассказал, почему до сих пор не получилось взять ни одного интервью с чеченскими пленными. По его словам, РФ моментально дает запрос на попавшего в плен кадыровца и выдает вместо него любого украинца. Но с пленными россиянами ситуация иная.

Об этом Золкин сообщил в своем интервью с российскими пленными.

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"На самом деле мы не можем пообщаться с кадыровцами просто потому, что Россия моментально дает запрос на любого кадыровца, попавшего в плен, и выдает вместо него любого украинца по нашему запросу, любого", – сказал он.

Золкин отметил, что с пленными россиянами ситуация другая. РФ не волнуется за своих граждан. Оккупанты, попавшие в плен в Украине, объявляются пропавшими без вести, и их никто не спешит обменивать.

Кадыровцев во время съемок видео для соцсетей накрыла артиллерия ВСУ

Чеченских бойцов Рамзана Кадырова накрыла украинская артиллерия, когда они снимали очередное видео для соцсетей, как они "героически воюют" в Украине. Соответствующий видеоролик обнародовал Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Кадыровцы спокойно снимали очередной тикток, пока к ним не прилетел подарок от наших воинов", – говорится в подписи к видео.

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