"Плюсовая" температура и порывы ветра: погода 7 февраля

В части Украины будут идти осадки/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 7 февраля, в некоторых областях будет снежной и дождливой, а в некоторых — облачной. Сегодня повсюду будет "плюсовая" температура. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день осадки следует ожидать в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от 3 до 6 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться в пределах 2-4 градусов тепла.

В северных регионах — +2-7 градусов. На юге ожидается 6-9 градусов выше нуля.

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В Киеве будет идти мокрый снег с дождем, +2-4 градуса, а в Симферополе прогнозируют переменную облачность — 7-9 градусов тепла.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.