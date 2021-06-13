"По чашке кофе – и вперед": Аваков вспомнил, как освобождали Мариуполь

Спецоперация с участием нескольких подразделений была спланирована и проведена в течение суток

Министр внутренних дел Арсен Аваков в годовщину освобождения Мариуполя рассказал, как планировалась военная операция, а также отметил, что это стало переломным моментом в российско-украинской войне.

Об этом он написал в Facebook.

Аваков напомнил, что 13 июня 2014 года бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада НГУ и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады начали операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков. Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг. По словам министра, спецоперация была спланирована и проведена в течение суток.

Украинцы, которые освободили Мариуполь. Фото: Facebook

"Бой продолжался несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности, был уничтожен укрепрайон на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал", – написал Аваков.

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Глава МВД отметил, что после освобождения Мариуполя украинские военные провели Широкинскую операцию, благодаря которой линию фронта удалось отодвинуты от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников.

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Военный трофей после зачистки боевиков. Фото: Facebook

"Эти события стали переломными в ходе того этапа российско-украинской войны и помехой дальнейшей оккупации Украины. Сейчас Мариуполь – город-красавец, живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители – на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время, не слыша страшных звуков выстрелов или взорванных мин", – подчеркнул министр.

Аваков добавил, что освобождение Мариуполя происходило не в суровых условиях.

"Помню всё, не легенды и россказни, а всю правду: от пулеметов "Утес" без станин, которые достали для обстрела бетонных ограждений врага на Греческой, и до переброски смельчаков-"азовцев" в кедах и с десятком "броников" на всех. Утвердили с командирами схему штурма и взаимодействия в кабинете за столом: по чашке кофе – и вперед на единственном летающем тогда самолете Нацгвардии", – резюмировал он.

Баррикады боевиков. Фото: Facebook

Напомним, ранее в МВД уже показывали видео освобождения Мариуполя. Главарь местных боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до операции сбежал из города.