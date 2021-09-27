Инсулин по новым правилам – что меняется для больных диабетом

В 2020 году из бюджета Киева на эти цели потратили 654 766 61 гривен / Коллаж "Сегодня"

С 1 октября в Украине поменяется алгоритм получения инсулина больным сахарным диабетом. Все из-за того, что отныне реимбурсацией инсулина занимается Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ)

Об этом сообщает официальный Киевский портал.

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До этого покупали инсулин с государственной субвенции, но её не хватало. Поэтому деньги на лекарства брали также с местного бюджета. В 2020 году из бюджета Киева на эти цели потратили 654 766 61 гривен, а в 2021, по состоянию на 24 сентября – 299 657 31.

"По новым правилам Национальная служба здоровья становится единственным плательщиком по программе, и больные смогут получать препараты по механизму, аналогичному программе "Доступные лекарства"", – утверждает директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Что измениться для больных?

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С 1 октября государство гарантирует пациентам с сахарным диабетом возможность получить необходимую форму инсулина бесплатно или с доплатой, при условии введения и соблюдения определенных четких правил.

Новые правила для получения инсулина

Больной сахарным диабетом должен обратиться к врачу-эндокринологу, где состоит на диспансерном учете. Врач составляет индивидуальный план лечения, в котором фиксирует диагноз с определением типа и дозировки инсулина и выписывает электронный рецепт. С этим электронным рецептом больной может получить препарат в аптеке, что имеет договор с НСЗУ. Повторный рецепт пациент может получать уже у семейного. После окончания количества инсулина по плану лечения или при необходимости он направляет пациента к эндокринологу для корректировки или создания нового плана.

За словами Валентины Гинзбург, такой алгоритм имеет преимущества для пациента. В частности то, что доступ к жизненно необходимых лекарств отныне не будет зависеть от места нахождения больного.

"Киевлянин, который находится на отдыхе или по делам в другом регионе страны, сможет получить инсулин в определенных аптеках так же быстро и безотказно, как и дома", – добавила Валентина Гинзбург.

В Национальной службе здоровья сообщают, что такую ​​аптеку, где выдают инсулин за таким принципом, можно будет узнать по наклейками "Доступные лекарства + инсулин", а в случае возникновения вопросов можно обращаться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Статистика

Всего в Украине общее количество больных диабетом — 3500000 человек, среди которых диагностировали заболевание — 1200000, а это 35%.

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