Победу Терехова на выборах мэра Харькова могут аннулировать и условия в тюрьме Зайцевой — главные новости за ночь

Гражданская сеть ОПОРА отрицает результаты голосования в Харькове, а Зайцева отбывает наказание в тюрьме с условиями, которые есть и на свободе/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Украинская разведка обнаружила 90 тысяч российских военных на границе

По данным Главного управления разведки МО, по состоянию на начало ноября 2021 года вблизи украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Реклама

Военная разведка Украины пересчитала войска противника возле нашей границы / Коллаж "Сегодня"

Харьковскую ТИК просят отменить триумфальную победу Терехова

Объявленная 1 ноября победа на выборах мэра Харькова в первом же туре кандидата от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Гражданская сеть ОПОРА обратилась в городскую Территориальную избирательную комиссию Харькова (ТИК) с жалобами на нарушения и с просьбой отменить итоги выборов.

Игорь Терехов был назван победителем вечером 1 ноября / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Зарабатывает деньги и сидит в интернете: как отбывает наказание виновница ДТП в Харькове Елена Зайцева

Елена Зайцева, которая устроила смертельное ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, отбывает наказание в Покровском исправительном центре. Девушку осудили на 10 лет лишения свободы. Она отбывает наказание не в самых жестких условиях.

Елена Зайцева отбывает наказание из-за смертельного ДТП в Харькове/Коллаж: Сегодня

Телескоп NASA сфотографировал сверхмассивное скопление галактик

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала сверхмасивное скопление галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Реклама