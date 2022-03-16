Почему проигрыш РФ в Международном суде ООН важен для Украины – объяснение Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, что факт вторжения России констатирован на самом высоком юридическом уровне. / Фото: Коллаж: Сегодня
Решение Международного суда ООН, согласно которому Российская Федерация обязана немедленно прекратить войну в Украине, – это именно то, чего требовала Украина.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Решение суда
Министр отметил, что Украина "получила все, что просила", а также объяснил, почему это важно для нашей страны:
- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
- суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
- 13 судей поддержали решение, против которого были только двое (РФ и Китай);
- решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
- решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.
"Украина здесь победила и требует от России немедленно выполнить приказ суда и прекратить агрессию. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. Не сомневаюсь, что и здесь мы победим, и в конце концов деньгами Россия также заплатит. Сегодняшнее решение – акт справедливости по отношению к украинскому народу", – заявил Кулеба.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. По его словам, игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию.
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