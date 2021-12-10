Почему украинцы мало читают? Мы поговорили с директором Украинского института книги

Украинцы редко читают книги / Фото: Коллаж: Сегодня
С понедельника в Украине впервые стартует Национальная неделя чтения. Ее инициировал Украинский институт книги, чтобы сделать популярным дарение книг, посещение библиотек и в целом – чтение. Сейчас в стране только 27% населения являются регулярными читателями.
Сайт "Сегодня" поговорил с директором Украинского института книги Александрой Коваль и узнал, почему в стране мало читают и как это будут исправлять.
Неделя чтения продлится с 13 до 19 декабря. С помощью выставок и тематических мероприятий работники института книги попытаются массово объединить интересы читателей, авторов, издателей и библиотек.
"События, аналогичные Национальной неделе чтения – крайне важны для продвижения чтения книг в разных странах. Германия, Польша, Литва, Финляндия ежегодно отмечают дни дарения книг, дни чтения с детьми вслух, Книжное Рождество и другие акции, которые проходят в ходе таких национальных кампаний", – сообщили в Украинском институте книги.
Сколько читают украинцы?
Пока что у нас в стране низкий уровень чтения. Данные Госслужбы статистики Украины говорят о том, что в 2020 году украинцы потратили на покупку книг около 800 млн грн.
"Это очень отличает украинцев от жителей других стран, на которых мы хотим быть похожи — 20 грн в год на душу населения! Низкий уровень чтения (лишь 27% украинцев являются регулярными читателями) и покупки книг оборачивается низким уровнем образования и науки, незначительную эффективность нашей экономики", – сказала Александра Коваль.
Два последних года стали кризисными для украинских авторов и издателей. В 2020 году на одного гражданина появилось только 0,3 новой украинской книги.
Украинцы, которые читают книги, счастливее и богаче
Согласно исследованиям Украинского института книги, люди, которые читают, счастливее, стрессоустойчивее и чаще достигают поставленных целей по сравнению с теми, кто не уделяет время книгам.
Также среди нечитающих вдвое больше безработных, а почти половина украинцев (47%) убеждены, что чтение содействует материальному достатку.
Почему украинцы не любят читать книги?
Украинский институт книги выяснил, из-за чего люди стали реже покупать и читать литературу. Главные причины таковы:
- неуверенность при выборе книги;
- недостаток денег;
- непонимание ценности чтения в границах жизненной стратегии;
- дефицит свободного времени.
"Я добавила бы к этому потребительские приоритеты, направленные чаще на выживание и такие деструктивные практики, как табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков, азартные игры. На эти потребности украинцы тратят в десятки раз больше, чем на удовлетворение культурных потребностей. В том числе и на приобретение книг", – добавила Коваль.
Как присоединиться к кампании?
Как уточняют в Институте, принять участие в кампании может каждый желающий. Для этого можно вставлять хештеги и рекомендовать любимые книги в Сети.
"На сайте Украинского института книги можно найти айдентику (идентификацию) акции, использовать хештеги #тижденьчитання і #знайдисвоюкнижку и делиться в соцсетях своими рекомендациями украинских книг. Наконец, запишитесь в библиотеку и возьмите там что-нибудь совсем новое", – отметила директор института книги.