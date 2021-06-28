Почему украинцы покупают тухлую рыбу. Эксперимент "Сегодня"

Приобретая рыбу через интернет, на стихийном рынке, трассе или вокзале, вместо наслаждения можно получить ботулизм

Украинский часто продают испорченную рыбу под видом копченой, жареной или соленой – дельцы собирают дохлых чешуйчатых в различных водоемах, а годами отработанная схема фактически дает 100 процентов прибыли.

Почему люди, не задумываясь, готовы покупать просроченную, а то и червивую рыбу, выяснял Сергей Антонов для "Сегодня. Итоги".

Накануне в соцсетях писали об экологической катастрофе на Киевском водохранилище – якобы все правый берег от дамбы до ГЭС и километра три выше Межигорье устлан мертвым судаком.

Корреспондент новостей "Сегодня" отправился проверить, что же там случилось, и на третьем пляже, который он посетил, возле села Казаровичи, побережье действительно было усеяно мертвой рыбой.

От чего мрет рыба

Отдыхающие рассказали, что продолжается мор рыбы на Киевском море уже более недели.

В то же время Алексей, который рыбачит здесь сколько себя помнит, дохлой рыбе в воде не удивляется. Говорит, такое здесь случается, хотя нынешний мор сильнее. А почему 99% мертвой рыбы – именно судак, объясняет тем, что этот вид любит проточную воду, а на Киевском море кислорода ей не хватает и она погибает.

Версий о причинах мора хватает – от химикатов, которыми селяне обрабатывают свои угодья, до неизвестного токсического слива какой-то жидкости из соседней Беларуси. Однако Владимир Мухин, начальник управления Киевского рыбоохранного патруля, говорит, что наиболее вероятная гипотеза – рыбе все-таки не хватает кислорода.

"Это влияние пониженного до критического уровня кислорода. Причин очень много, одна из них – погодные условия: в последнее время стоит невероятная жара", – поясняет он.

Тухлятина на рынках?

Съемочная группа новостей "Сегодня" решила проверить, не появится при таких обстоятельствах дохлый судак на столичных рынках.

Так, исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмеянов говорит, что случаи сбора дохлой рыбы и дальнейшая ее продажа не единичные.

"Это на постоянной основе, у меня была история, когда девушка, проживающая в Коблево, знала, что идет мор бычка, но пошла купила бычка, ну потому что ей очень хотелось бычка. И она просто начала обращать внимание на детали. Она смотрит – на бычке черви, а она их ест", – рассказал Несмиянов

Судак, кстати, лучше всего идет вяленый, а этот метод приготовления рыбы еще и прекрасно скрывает все ее недостатки.

Когда снимался сюжет, на улице было +30, а рыбы на рынке – что вяленой, что копченой – везде множество. Причем половину хранят не в холодильниках, а над товаром летают мухи и оседает пыль с дороги.

Например, на прилавке лежит копченая скумбрия, продавец которой утверждает, что рыба свежая.

"Ты можешь посмотреть дату производства. Видишь? Циферки есть. Краской набито 12-41-71. Видишь? Так это дата производства", – говорит женщина, хотя набор цифр совершенно не похож на дату.

В нескольких метрах снова продают скумбрию, уже в холодильнике. Впрочем, без даты изготовления. Когда же просим предоставить документы – их нет.

В магазинах ситуация не лучше. Например, по состоянию на 18 июня лежит куча рыбы со сроком хранения до 11-го.

Эксперимент: копченый судак в интернете

Журналист "Сегодня" решил провести эксперимент – во время поездки на Киевское море он набрал того самого дохлого судака, как попало "закоптил" его и даже сфотографировал якобы процесс копчения, а затем разместил объявление о продаже копченой рыбы в интернете.

Причем на рынке он также докупил и якобы свежего судака, однако во время "копчения" выяснилось, что приобретенный почти не отличается от найденного на берегу.

"На первый взгляд она кажется абсолютно нормальной, но когда она размораживается, сразу бросается в глаза мягкость ее тела, у судака твердое должно быть тело, плотное, а здесь мягкое ", – поделилась экспертным мнением фермер Юлия Гринюк.

Не прошло и нескольких часов после размещения объявления, как нашелся первый покупатель копченой тухлятины от журналиста "Сегодня".

Звонившая женщина хотела купить килограмм копченой рыбы по 400 грн, однако журналист попытался "сбыть" ей все 7 кг, пообещав скидку. Договорились о встрече недалеко от Министерства иностранных дел.

Клиентка, назвавшаяся Ларисой, ждала в машине, и, как впоследствии рассказала, работает здесь неподалеку. В результате журналисту удалось уговорить ее приобрести все 7 килограммов того самого "копченого судака", и она без колебаний готова была выложить за него 2400 гривен!

"Ну давайте, праздники, угощу друзей. Тем более мы в гости собрались", – согласилась она.

Конечно же, в этот момент журналист прервал эксперимент и рассказал, кто он такой и какую рыбу она только что чуть не купила.

Но зачем она собиралась купить неизвестно какую и неизвестно у кого рыбу через интернет, Лариса объяснить не может. Судя по всему, ее соблазнила именно низкая цена. При этом ни дешевизна, ни рвение "продавца" ее почему-то не насторожили.

Поэтому, помните, что приобретая рыбу через интернет, а также на рынке, трассе или вокзале, вместо наслаждения можете получить ботулизм, которым только в этом году уже заболели 44 украинца и шестеро из них умерли.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали группу браконьеров, которые ловили рыбу в Чернобыльской зоне, а для переработки улова использовали подпольный цех.