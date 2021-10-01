Почти без дождя и тепло: синоптики порадовали прогнозом на первый день октября

Погода порадует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в пятницу, 1 октября, будет преимущественно сухая погода, температура на улице будет достигать 16 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, сегодня дождь будет идти только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. В остальных регионах – сухо с переменной облачностью. При этом на улице будет ветрено – 5-10 м/с.

Какая будет погода 1 октября. Карта Укргидрометцентра

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Температура воздуха в среднем по стране составит 13-15 градусов. Теплее всего будет на юге – 14-16 градусов, а прохладнее – в центре и на востоке, где столбик термометра поднимется до 11-13 градусов.

В столице в этот день также будет сухо, температура 13-15 градусов.