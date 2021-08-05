Почти три миллиона: главе Харьковского облсовета Товмасяну выбрали меру пресечения

Артур Товмасян стал подозреваемым. Коллаж "Сегодня"

Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну избрали меру пресечения в деле про взяточничество. В течение пяти дней чиновник должен внести 2 млн 996 тыс. 400 грн залога – мера пресечения действует до 5 октября.

Об этом сообщает "Суспільне.Харків".

Внести средства Товмасян должен в течение пяти дней после решения. Сам Товмасян и его адвокат просили суд определить меру пресечения в виде личного обязательства, а прокуроры настаивали на залоге. Чиновник заявил, что таких денег у него нет.

В чем подозревают Товмасяна?

В пресс-службе НАБУ заявили, что главу Харьковского облсовета подозревают в получении 1,05 млн гривен взятки. Чиновник с заместителем требовали деньги за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

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Расследование относительно харьковских чиновников НАБУ вело с весны 2021 года. Первый транш в размере 300 000 гривен был получен в апреле. Второй транш был в размере 200 000 гривен – в мае. Третий транш – 17 июня в размере 200 000 гривен. Последняя сумма денежных средств, 350 000 гривен, была передана 21 июля. Об этом рассказал детектив НАБУ.

Кроме Товмасяна в числе подозреваемых его заместитель Андрей Малыш и адвокат, который считается посредником. Обоим выбрали меру пресечения в виде налога, и оба вышли, внеся деньги.