Почти весна. Какая будет погода в Украине завтра – прогноз

Пятница порадует украинцев теплом / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в пятницу, 11 февраля, будет теплая, но с осадками. В некоторых регионах пройдет снег и дождь. Мороза ждать не стоит.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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На западе будут осадки – снег. Температура воздуха +3...+5 градусов. На юге порадует солнечная погода. Градусник покажет +2...+9 градусов.

На востоке будет облачно. А температура +2...+6 градусов. В северных регионах будет дождливая погода. Но так же будет тепло +1...+6 градусов.

На протяжении всего дня погода в столице будет пасмурной. Без осадков.

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Народный прогноз погоды

11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.

Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: "и теплом приласкает, и морозом отдубасит".

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