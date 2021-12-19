Почти всю Украину охватит непогода! В каких областях завтра будет опасно на дорогах (карта)

Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине значительно усложнятся погодные условия 20 декабря. На дорогах будет небезопасно.
Об этом предупредили в ГСЧС.
Где именно ухудшится погода
Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве будет гололедица. Там объявлен I уровень опасности, желтый.
Непогода обойдет только Николаевскую, Херсонскую области и Крым.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – предупреждают спасатели.
Области, где ожидается гололедица, отмечены желтым цветом. Фото: Укргидрометцентр
Советы водителям во время гололеда:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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