Под Харьковом у мужчины в руках взорвалась граната: ему оторвало фаланги пальцев

Под Харьковом у мужчины в руках взорвалась граната. Фото: коллаж "Сегодня"
В городе Балаклея Харьковской области у 45-летнего мужчины в руках взорвалась граната. В результате этого его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями и ампутацией пальцев.
Об этом сообщается в сводке Харьковской облгосадминистрации.
Подробности ЧП
Происшествие случилось вечером 18 октября. 45-летний мужчина пытался разрядить запал от гранаты и в результате боеприпас взорвался в 22:16.
В результате взрыва мужчине оторвало фаланги пальцев, а также он получил поверхностные осколочные ранения.
Пострадавший был пьян
С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Одесской области, где ранее душевнобольная девушка тремя способами покончила с собой, в селе Усатово мужчина подорвал себя в доме гранатой. В результате взрыва он скончался.
Отмечается, что мужчина примерно 60 лет закрылся в собственном доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал взорвать гранату и поджечь дом. Полицейские долгое время вели с мужчиной переговоры, однако так и не смогли отговорить его.
Кроме того, в Харькове мужчина угрожал взорвать жилой многоэтажный дом на улице Днепровской, из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов.
Ранее мы писали:
- В Киеве ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой. Он угрожал ее взорвать, но в итоге сдался.
Во Львовской области произошел взрыв, в результате которого погиб 47-летний ветеран АТО.