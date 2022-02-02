Под Херсоном мужчина расстрелял собак из-за конфликта с соседкой (видео)

Застрелил из ружья соседских собак. Четверо четырехлапых стали жертвами войны между крестьянами в Херсонской области. Стрелец говорит, они разорвали его щенка. Но владелица собак убеждена, причина совсем другая — все из-за земли. Что произошло на самом деле – разбиралась корреспондентка "Сегодня" Анжела Слободян.

Убийство собак

Елена со страхом вспоминает, как во двор вошел сосед с ружьем. Сначала направил на нее, потом — прицельно стрелял у собак. Трех застрелил.

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4-е животное ранил, Бела убежала. Ее до сих пор не могут найти. Гильзы по всему двору. Правоохранители установили, что к преступлению причастен 56-летний Юрий. По версии следствия, он стрелял в собак из собственного зарегистрированного ружья. Однако оружие полицейские забрали не сразу. И сосед на следующий день пришел с угрозами.

"Сказал, что в следующий раз мишенью буду я у него. Я ему говорю: "Ты мне что, угрожаешь после того?", — говорит местная жительница Елена Лифенцева.

Почему убил?

Юрий – охотник. Третий год, как поселился здесь. Говорит, соседские собаки воровали кур, а потом разодрали его щенка.

"Принес ей на крыльцо, говорю, смотри, ноги нет, вот так вот разорвали. А что, нужно было их травить? Я собак держу, я их кормлю, а эта никогда не кормит", — рассказал местный житель Юрий Пак.

Елена говорит, отомстил не собакам, а ей. Из-за того, что не дала ему в аренду свою землю. Но это только ее версия. Копы пока проверяют.

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Что угрожает мужчине?

Полиция возбудила уголовное производство. Стрелец может потерять свободу на 8 лет.

"Он признает свою вину. Уже после получения заключения трупов этих животных будет принято решение об объявлении о подозрении", — говорит начальник следственного отделения Скадовского райотдела Нацполиции Игорь Моргун.

Также могут добавить и нарушение неприкосновенности жилья и незаконное поведение с оружием и боеприпасами. Стоит отметить, что многие на стороне Юрия.

"Кто-то меня поддерживает, кто-то не поддерживает", — отметил местный житель Юрий Пак.

У Елены теперь осталось 5 собак. Но она верит, что шестая — испуганная стрельбой Белла — все-таки вернется.

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Наказание за жестокое обращение с животными

За жестокое обращение с животным законом предусмотрена криминальная или административная ответственность.

Административная - издевательства, причинившие животному физическую боль, но не привели к телесным повреждениям или гибели; оставление животных на произвол судьбы, нарушение правил содержания.

Наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если его пребывание у владельца опасно для жизни или здоровья.

Криминальная - умышленное жестокое обращение, что привело к увечью или гибели животного; натравливание животных друг на друга; призывы к жестокому обращению с животными.

Наказание:

штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии ребенка, – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 5 лет лишения свободы.

Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии ребенка, или с двумя и более животными, или повторно, или группой лиц – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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