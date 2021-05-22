Под Каменец-Подольским потерпел крушение воздушный шар, есть жертвы и раненые

В районе города Каменец-Подольский Хмельницкой области потерпел крушение тепловой аэростат (воздушный шар с пассажирами). Один человек погиб, еще пять человек получили ранения и травмы.
Об этом сообщает издание Вечірній Кам’янець.
Инцидент произошел сегодня вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.
Правоохранители, медики и спасатели прочесали место крушения и обнаружили пять человек. Все они получили серьезные травмы – два человека с переломами госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще троих скорые развезли по травмпунктам.
Еще одному пассажиру, который упал на местное кладбище, врачи проводили реанимационные мероприятия, однако они оказались безуспешными и от полученных травм он скончался.
Напомним, в США возле Лас-Вегаса потерпел крушение воздушный шар с пассажирами.
Также сообщалось, что во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара.
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