Под Киевом из-за удара молнии загорелся известный музей (фото, видео)

В Киевской области загорелся музей трипольской культуры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Триполье под Киевом 21 июня от удара молнии загорелось помещение, которое находится на территории историко-археологического музея трипольской культуры "Древняя Аратта-Украина". Сотрудники ГСЧС Киевской области в течение двух часов потушили пожар.

"Предварительно установлено, что во вспомогательное здание музея попал разряд молнии. Двухэтажное сооружение охвачено пламенем, но оно не является исторической ценностью. Это техническое помещение", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

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В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

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В Киеве непогода срывала крыши и валила деревья

Днем 21 июня в Киев пришла большая гроза с сильным шквалистым ветром. В результате разгула стихии падали деревья и срывало крыши домов.

Коммунальные службы выпустили предупреждение:

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