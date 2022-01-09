100-километровая царь-пробка под Киевом. На трассах застряли сотни автомобилей (карта)

На многих трассах образовались пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

На Житомирской трассе образовался многокилометровая пробка. Харьковская трасса тоже переполнена автомобилями.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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На Одесской трассе тоже образовались пробки.

Сегодня в Киев попасть гораздо сложнее обычного. Кажется, все возвращаются после новогодних праздников в город.

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