100-километровая царь-пробка под Киевом. На трассах застряли сотни автомобилей (карта)

На многих трассах образовались пробки / Фото: Коллаж: Сегодня
На Житомирской трассе образовался многокилометровая пробка. Харьковская трасса тоже переполнена автомобилями.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
На Одесской трассе тоже образовались пробки.
Сегодня в Киев попасть гораздо сложнее обычного. Кажется, все возвращаются после новогодних праздников в город.
Раньше мы писали:
- Дороги Киева сковали огромные пробки где не проехать (карта).
- Днепр парализовали пробки: где самые опасные участки (видео).