Под Киевом оккупанты взяли в заложники иностранных журналистов

Оккупанты совсем озверели. Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Для российских оккупантов, вторгшихся в Украину в ночь на 24 февраля, нет никаких границ и не действуют международные законы. Стало известно, что под Киевом террористы взяли в заложники журналистов из Великобритании.

Об этом в своем видеообращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает "Украина 24".

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Что известно

"Оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о гражданах Великобритании в поселке Стоянка-2. Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста – гражданина Великобритании", – сообщил Резников.

Как писал накануне глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, речь о двух иностранных журналистах с телеканала AlAraby TV.

Также, по его словам, журналист, гражданин Швейцарии был обстрелян и ограблен оккупантами в Николаевской области.

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