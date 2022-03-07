Под Киевом идут ожесточенные бои, оккупанты намеренно убивают мирных жителей – Кличко

Виталий Кличко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что оккупанты целенаправленно убивает мирных жителей.

Об этом он рассказал в видеообращении.

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Он также выразил соболезнования из-за гибели своего коллеги — главы Гостомельской общины Юрия Прилипко.

"Погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это — мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях", – заявил Кличко.

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