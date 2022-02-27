Под Киевом сбили два вертолета оккупантов

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К северу от Киева украинская противовоздушная оборона сбила два вертолета противника.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Потери оккупантов в войне против Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром 27 февраля опубликовала суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток войны.

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушки 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

Бои под Киевом

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

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В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.

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Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.