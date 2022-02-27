Под Киевом взорвали еще один мост – идет бой с оккупантами

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом 27 февраля в результате боев между Вооруженными силами Украины и российской армией взорван мост между Ирпенем и Бучей.

Об этом сообщает Telegram-канал Клименко Time.

Реклама

"Взорван мост между Ирпенем и Бучей. В Гостомеле на повороте на Ирпень идет бой. Горит местный ТЦ "Жираф" – говорится в сообщении.

В Буче и Ирпене идут бои

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

В соцсетях публикуют видео с горящим после обстрела домом.

Реклама

Политический эксперт Кирилл Сазонов пишет в Facebook, что "через Бучу переезд и мимо заправки КЛО и "Жирафа" большая колонна техники с боем прорвались в Ирпень".