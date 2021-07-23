Под Николаевом из танка обстреляли село: что там произошло

В Николаевской области на полигоне Широкий лан произошел опасный инцидент: во время учений Cossack Mace-2021 из танка случайно был обстрелян населенный пункт.
Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона.
Правоохранители заявили, что в ходе стрельб военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64 в движении несколько снарядов разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства. Обошлось без пострадавших.
По данному инциденту уже открыто уголовное производство из-за халатного отношения к службе. Сейчас идет проверка.
Отметим, что на данный момент сообщение исчезло с сайта прокуратуры, поэтому прокуроры Николаевской области официально подтвердили сайту "Сегодня" ЧП, и что выстрел был произведен из танка, который находился в движении. Также в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона нам подтвердили, что действительно был факт попадания танкового снаряда на территорию частного домовладения.
"Подтверждаем такой факт. Для того, чтобы выяснить, по какой причине это произошло – необходимо время", – сообщила нам спикер прокуратуры Яна Стекачова.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России военные умудрились "потерять" танк на трассе. Путинская армия показала своим соотечественникам, как она их будет защищать в случае войны – это рассмешило даже самих россиян.
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