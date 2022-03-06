Под Николаевом разгромлен батальон предателей из Крыма

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Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.
Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители.
СНБО создал сайт для родственников пленных
СНБО Украины создал сайт "Оккупант" со списком пленных русских оккупантов. С помощью сервиса родственники солдат могут их найти.
Российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Они записали с ним пропагандистское видео.
Ситуация в Украине 6 марта
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.
- Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине будут создаваться полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.