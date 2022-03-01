Под обстрелом оккупанта оказались больницы и дома Харькова, есть пострадавшие

В результате обстрела пострадали люди / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу № 3 (просп. Ново-Баварский, 90). В результате атаки ранения получили 6 человек. Об этом сказал Юрий Сороколат, директор городского департамента здравоохранения.

"Из нее эвакуировали всех, кто жил. Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. 9 человек везут в другую больницу, будем принимать", – сказал он.

По его словам, медики и пациенты не пострадали.

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"Единственное, что я знаю, – врачи и медицинский персонал не пострадали. Пациенты тоже не пострадали. Мы сейчас будем переводить 9 пациентов-бездомных в больницу № 31", – сказал он.

Ситуация в Харькове

В Харькове из-под завалов достают живых людей и тела погибших после обстрела российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

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Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе трое детей. 37 человек получили ранения. Разрушено 87 жилых домов.

Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.

Шестой день войны в Украине