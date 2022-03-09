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Под Обуховом сбили ракету оккупантов, которая летела в жилые дома (фото)

Павел Чернышук
9 марта, 16:18
Украинская авиация сбила очередную ракету врага

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Обуховском районе Киевской области была сбита крылатая ракета российских оккупантов.

Об этом у себя в Telegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Ракета оккупантов

По его словам, ракету сбили украинские военные. При этом Антон Геращенко заявил, что она летела в жилые дома киевлян.

Фото: Антон Геращенко.

Фото: Антон Геращенко.

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Потери оккупантов

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тысяч человек;
  • танков ‒ 3174;
  • ББМ – 1070;
  • артиллерийских систем –120;
  • РСЗО – 56;
  • средств ПВО – 28;
  • самолетов – 49;
  • вертолетов – 81;
  • автомобильной техники – 482;
  • кораблей/катеров – 3;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Напомним, украинские военные разбомбили танковую группу российских оккупантов и ее воздушное прикрытие. Среди прочего в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

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