Под Обуховом сбили ракету оккупантов, которая летела в жилые дома (фото)

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В Обуховском районе Киевской области была сбита крылатая ракета российских оккупантов.

Об этом у себя в Telegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Ракета оккупантов

По его словам, ракету сбили украинские военные. При этом Антон Геращенко заявил, что она летела в жилые дома киевлян.

Фото: Антон Геращенко.

Фото: Антон Геращенко.

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Потери оккупантов

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек;

танков ‒ 3174;

ББМ – 1070;

артиллерийских систем –120;

РСЗО – 56;

средств ПВО – 28;

самолетов – 49;

вертолетов – 81;

автомобильной техники – 482;

кораблей/катеров – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Напомним, украинские военные разбомбили танковую группу российских оккупантов и ее воздушное прикрытие. Среди прочего в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

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