"Что он сделал для Украины?": депутат попал в скандал из-за высказываний про бойцов АТО (видео)

Депутат попал в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
В Подольске Одесской области на сессии городского совета один из депутатов возмутился тем, что бойцам АТО выделили 2 га земли. По его словам, он не понимает, за что им такие привилегии.
Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".
"Чем тот атошник лучше меня?"
На сессии городского совета Подольска во время обсуждения вопроса выделения бойцам АТО/ООС 2 га земли вспыхнул скандал. Один из депутатов задал вопрос, всем ли участникам боевых действий выдали участки. В этот момент свое недовольство решил высказать другой депутат – Владимир Колесник от "Европейской солидарности".
"Чем тот атошник лучше меня, что он сделал для Украины или для города? Говорят, 24 людям выдали — достаточно", — сказал депутат горсовета.
Как участникам АТО/ООС получить землю?
Участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на первоочередное отведение в собственность земельных участков. Закон устанавливает следующие площади:
- для ведения садоводства — не более 0,12 га;
- для ведения личного сельского хозяйства — не более 2,0 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
Обращаться необходимо в орган исполнительной власти или местного самоуправления по месту расположения земельного участка. Ходатайство оформляется в произвольной форме, в нем указывается целевое назначение участка и его ориентировочные размеры (в пределах норм). Также необходимо приложить:
- Графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (например, копию из кадастровой карты).
- Копию паспорта и копию идентификационного номера.
- Документ, удостоверяющий участие в АТО.
Чиновникам запрещается требовать дополнительные документы.
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