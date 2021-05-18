Подарили рекламу в телеграме "Темный рыцарь": Тищенко решил не афишировать свой день рождения

Оскандалившийся в апреле нардеп не хочет снова попасть в историю, как с вечеринкой супруги, когда праздновали в ресторане отеля и с салютом

Тищенко рассказал, как празднует день рождения

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который месяц назад попал в скандал из-за вечеринки в разгар локдауна, свой день рождения 17 мая решил отпраздновать тихо, а в подарок якобы получил бесплатную рекламу на телеграм-канале "Темный рыцарь".

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По словам Тищенко, он не хочет афишировать место, где празднует день рождения, чтобы снова не попасть в историю, как с праздником супруги, когда праздновали в ресторане отеля и с салютом.

"Отмечаю свой день рождения с друзьями, коллегами, побратимами. Место не скрываю, но и афишировать не хочу. Хочу отметить и поблагодарить за подаренную бесплатную годовую рекламу на телеграм-канале "Темный рыцарь". На "Дубинский Про", видимо, денег не хватило", – рассказал нардеп.

Напомним, в конце апреля разгорелся скандал, когда в СМИ попали кадры и видео с празднования дня рождения супруги Николая Тищенко Аллы Барановской во время жесткого карантина.

Тогда был нарушен не только карантин – на мероприятии также запускали запрещенные еще с конца 2019 года салюты, а среди гостей были действующие депутаты и чиновники. А поведение оскандалившегося нардепа даже обсуждали на заседании фракции.

Анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" известен своими разоблачающими материалами о политиках, в том числе из нынешней власти. К примеру, в январе "Темный рыцарь" опубликовал фото нардепа Николая Тищенко на дорогом отдыхе в Дубае.

По словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, автором "Темного рыцаря" является Александр Дубинский, а "гостевым" – его соратник нардеп этой же политсилы Максим Бужанский.