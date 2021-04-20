Подарки, фазаны и VIP-гости: скандальный митрополит УПЦ МП во время локдауна с размахом отметил юбилей

Одним из первых приветствовать Павла приехал Александр Лукашик — временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине

Настоятель Киево-Печерской Лавры и митрополит Московского патриархата Павел отпраздновал свой юбилей вопреки карантину и эпидемиологическим ограничениям.

Об этом сообщает "ТСН".

Встречать гостей он начал с самого утра: возле резиденции священнослужители выстроились люксовые автомобили, а площадь Крестовоздвиженской церкви стала больше похожа на парковку для суперкаров.

Одним из первых приветствовать Павла приехал Александр Лукашик — временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине. Также среди гостей журналисты заметили нескольких бывших и действующих политиков. Всего — до сотни посетителей.

Особое внимание стоит уделить подаркам – тут все было дорого и роскошно. Так, например, экс-депутат Татьяна Донец привезла набор брендовой посуды в деревянном ящике. А бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко подарил огромный букет белых роз.

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На выходе от Павла посетители — без масок и без соблюдения дистанции. Знакомые между собой гости целовались в щеки и губы.

Но самый необычный подарок настоятель Павел получил от самого себя – вдоль галереи Дальних пещер, построенной в XVIII веке, он устроил курятник. Кроме породистых кур и уток за вольером редкие фазаны и экзотические павлины.

В то же время это празднование несравнимо с вечеринкой, которую настоятель Киево-Печерского монастыря устроил десять лет назад. Тогда среди гостей Павла были и олигархи, и супермодели, и политики. И подарки были куда интереснее – на пятьдесят лет он получил "Мерседес" бизнес-класса последней модели.

А после того, как закончился Великий пост, священнослужитель закатил масштабную вечеринку в гостинице "Русь". Гостей иерарха развлекали Стас Михайлов и Таисия Повалий.

Как сообщалось ранее, на берегу Черного моря журналисты нашли резиденцию, которая может принадлежать российскому патриарху Кириллу.