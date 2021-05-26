Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь

Президент США объяснил, почему не будет новых санкций против российского газопровода, а Крым сделал предложение Беларуси – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зачем Байден сделал подарок Путину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. В Республиканской партии в ответ заявили о "многомиллиардном подарке" Байдена президенту России.

Крым предложил Беларуси авиасообщение

Оккупационные "власти" Крыма считают, что отмена полетов в Беларусь авиакомпаниями европейских стран и закрытие ими воздушного пространства для белорусских лайнеров – хороший повод открыть прямое авиасообщение между Минском и Симферополем.

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Подозрение девушке Протасевича

Власти Беларуси предъявили девушке экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, снятой вместе с ним с самолета Софии Сапеге, подозрение в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Латвия ввела запрет на авиасообщение с Беларусью

Правительство Латвии 25 мая ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, запрет на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов и ограничило право латвийских самолетов использовать белорусское воздушное пространство и аэропорты.

Экстренное заседание СБ ООН по Беларуси

Совет Безопасности ООН в среду созывает экстренное заседание по ситуации с принудительной посадкой в Минске лайнера компании Ryanair и дальнейшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.