Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь

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Зачем Байден сделал подарок Путину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. В Республиканской партии в ответ заявили о "многомиллиардном подарке" Байдена президенту России.
Крым предложил Беларуси авиасообщение
Оккупационные "власти" Крыма считают, что отмена полетов в Беларусь авиакомпаниями европейских стран и закрытие ими воздушного пространства для белорусских лайнеров – хороший повод открыть прямое авиасообщение между Минском и Симферополем.
Подозрение девушке Протасевича
Власти Беларуси предъявили девушке экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, снятой вместе с ним с самолета Софии Сапеге, подозрение в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Латвия ввела запрет на авиасообщение с Беларусью
Правительство Латвии 25 мая ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, запрет на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов и ограничило право латвийских самолетов использовать белорусское воздушное пространство и аэропорты.
Экстренное заседание СБ ООН по Беларуси
Совет Безопасности ООН в среду созывает экстренное заседание по ситуации с принудительной посадкой в Минске лайнера компании Ryanair и дальнейшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.
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