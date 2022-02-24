Подбито много техники РФ: какая сейчас ситуация по всем направлениям

ВСУ жгут российские танки. Коллаж "Сегодня"

Россия атакует по всему югу, востоку и северу Украины, на некоторых направлениях выстраиваются в боевые порядки для дальнейшего вторжения. Но это им не сильно помогает – оккупанты уже понесли большие потери в технике и живой силе.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

Восточное направление

По его словам, сейчас наиболее удачная ситуация для украинской стороны именно в зоне ООС – все атаки отбиты, линия обороны не прорвана. Украина удержала Счастье – там подбиты много бронетехники противника, есть потери живой силы.

Бойцы ВСУ и Нацгвардии продолжают держать оборону Харькова.



Южное направление

Российские войска прошли перешеек с Крымским полуостровом и развивают наступление в двух направлениях, но продвигаются медленно.

Реклама

"Первый – это на Мелитополь, второй – на Херсон. Они сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, и они будут сопротивляться, они занимают оборону. Подробностей, конечно, не скажу, где они расположены, но им (оккупантам) не будет легко – будем их останавливать", – сказал Арестович.

Высадки десанта из Черного и Азовского морей не отмечено, остров Змеиный удерживают украинские пограничники и военные.

"Ни один военнослужащий ВСУ и другие силовые структуры не уступает, все воюют, сдачи или побегов нет", – подчеркнул он.

Реклама

Белорусское направление

Там появились отдельные передовые отряды вооруженных сил РФ в количестве двух-трех танков и БМП, несколько десятков военнослужащих. Они пытаются зайти на украинскую территорию, но встречают сопротивление и уходят.

"Мы не можем сказать, что они продвигаются, но ВСУ и другие военные формирования мониторят ситуацию", – сказал он.

При этом он опроверг сообщения о прорыве границы в Волынской области – обстрелы идут, но граница не пройдена. А вот на севере Черниговской области, ближе к административной границе с Сумской, зафиксировано продвижение вражеских войск на расстояние 10-20 км.

"Они сейчас, скорее всего, готовятся, выстраивают боевые порядки, будут пытаться наступать дальше, но Киев надежно защищен, тем более с черниговского направления", – сказал советник главы ОПУ.

К сожалению, потери и у ВСУ

По его словам, в настоящее время подтверждена гибель более 40 военных, несколько десятков получили ранения – преимущественно из-за воздушных ударов сегодня утром.

Арестович сообщил и об особых героических поступках: "срочники" Национальной гвардии, 18-летние солдаты, еще не изучавшие всеобщее военного дела, подбили четыре танка оккупантов.

Вторжение РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. В районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

Также в плен уже попали российские военные.