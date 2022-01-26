Подойдут не все COVID-сертификаты. Украинцам обновили правила въезда в Норвегию

Какие документы нужны для пересечения границы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Норвегии отменили карантин после въезда всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Страна обновила правила для туристов и теперь это обязательное условие. В ином случае прибывших ждет карантин.
Об этом сообщает "Коронавирус_Инфо".
Какие вакцины подходят?
Отныне в Норвегию без карантина смогут въехать лица, прошедшие полный курс вакцинации такими прививками:
- AstraZeneca (Covishield);
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
- Moderna;
- CoronaVac (Sinovac);
- Janssen (Johnson&Johnson).
Что нужно для въезда?
Норвегия признает цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія"и бумажный сертификат с портала "Дія" с действующим QR-кодом. При этом бумажный сертификат, выданный семейным врачом, не признается.
До пересечения границы необходимо зарегистрироваться в цифровом реестре путешествий, а после въезда сделать тест на COVID-19.
Как украинцам получить цифровой сертификат ЕС
Для жителей Украины нет такой необходимости, ведь международный сертификат в "Дії" полностью признан ЕС. Его признали еще в августе этого года. Украина первая из стран вне ЕС и первая страна Европейского соседства, чей цифровой сертификат COVID-19 признан Евросоюзом.
ЕС поддержал разработку украинского международного цифрового сертификата COVID-19 посредством своего проекта EU4DigitalUA. Владельцы сертификата смогут им пользоваться на тех же условиях, что и владельцы европейского цифрового сертификата COVID-19.