Поезд Киев-Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка (видео)

В соцсети опубликовали видео, как в поезде Киев-Николаев во время дождя с потолка текла вода – пассажирам пришлось потрудиться, чтобы добраться до пункта назначения сухими

Фото: Halyna Poptsova/Facebook

В одном из вагонов поезда, который следовал сообщением Киев – Николаев, во время движения начал протекать потолок.

Соответствующее видео и фото опубликовала Галина Попцова на своей странице в Facebook.

Видео: Halyna Poptsova/Facebook

На кадрах видно, как с потолка плацкартного вагона льются потоки воды. В свою очередь находящиеся в поезде люди пытаются от них укрыться, чтобы не промокнуть полностью.

На проходе стоит два ведра, которые уже наполовину заполнены водой, а рядом лежат насквозь мокрые тряпки.

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Видео: Halyna Poptsova/Facebook

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", – прокомментировала свое видео Галина.

Ранее мы сообщали, что украинцы жалуются на клопов и тараканов в поездах.

Также напомним, мы рассказывали, какие права есть у пассажиров поезда.