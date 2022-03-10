Погиб экс-нардеп Евгений Дейдей

Погиб Евгений Дейдей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший народный депутат Евгений Дейдей умер. Об этом 10 марта сообщила его жена Дарина в Instagram.

При этом нет точной информации, при каких обстоятельствах погиб экс-нардеп.

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"Мой Евгений Дейдей, я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", – написала жена Дейдея.

Кто такой Евгений Дейдей

Евгений Дейдей – бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт", координатор батальона патрульной службы полиции специального назначения Киев-1 Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Член МДО "Депутатский контроль".

Родился 12 июля 1987 года в городе Рени Одесской области.

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В 2014 году Дейдей был избран в Верховную Раду Украины (VIII созыв) по списку партии "Народный фронт".

2 августа 2014 года Евгений Дейдей получил орден "За мужество" III ст. — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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