Погиб, спасая Харьков от огня: что известно о пожарном Александре Подольском, убитом оккупантами

/ Фото: Коллаж: Сегодня
В ходе обстрела Харькова российскими оккупантами 17 марта погиб пожарный-спасатель Александр Подольский. Его убило осколками, когда он пытался потушить масштабный пожар.
Как сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, сержант службы гражданской защиты Александр Подольский погиб на 31-м году жизни во время исполнения служебных обязанностей, пытаясь потушить пожар на крупнейшем в Европе рынке "Барабашово" и в близлежащих частных домах.
"Этот пожар возник вследствие обстрелов со стороны российских захватчиков. Во время его тушения враг совершил повторные обстрелы, во время которых Александр получил многочисленные осколочные ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.
Спасатели Харьковской области выразили "искренние соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца".
"К потере близкого человека никогда нельзя быть готовым, ведь с ним уходит частичка нашей души. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце родного человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти... Пусть светлая память о нашем побратиме навсегда останется в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит ему вечную жизнь и покой", – говорится в сообщении.
Новый обстрел в Харькове: есть погибшие и раненые
18 марта около 8:40 в Харькове в результате обстрелов был поврежден шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, также пострадали два соседних жилых дома.
В результате обстрела погиб 1 человек, 11 человек пострадали.