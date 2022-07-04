Пограничников обвинили в жестоком обращении с раненым бойцом из Британии: в ГПСУ ответили

Разгорелся скандал из-за обвинений в адрес ГПСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети заявили о том, что раненого гражданина Великобританиис позывным "Сафрон" пограничники продержали на границе в Шегинях и заставили уплатить 5 тысяч грн штрафа за нарушение срока пребывания в Украине. Кроме того, ему запретили въезд в нашу страну до конца года. Об этом сообщил юрист Валерий Карпунцов в Facebook.

По его словам, от действий пограничников пострадал этнический украинец, гражданин Великобритании, спецназовец. Он тренировал британский спецназ, а в 2014-2015 годах приехал воевать за Украину на востоке. Когда началось широкомасштабное вторжение, он снова приехал защищать Украину. Участвовал в боях под Гостомелем.

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На прошлой неделе "Сафрон" получил ранение. 12 часов его не могли эвакуировать. Из Украины он ехал на лечение в Англию. Его раненого с температурой продержали 5 часов на границе в Шегинях, заявил Карпунец. Он пропустил самолет из Польши. По словам Карпунца, военного заставили уплатить 5000 грн. штрафа за нарушение пребывания срока в 90 дней и поставили запрет на въезд в Украину до конца года.

При это в Госпогранслужбе это заявление опровергли. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко после личного общения с этим человеком сообщил: мужчина утверждает, что эта информация была распространена без его ведома и согласия на это он не давал. Кроме того, к пограничникам нет претензий, а действия военнослужащих оценивает в пределах норм законодательства.Кроме того, решение о запрете въезда не выносилось, как и админштраф в том размере, о котором говорилось в сообщениях, заявили в ДПСУ.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят урегулировать механизм выезда военнообязанных за пределы страны во время военного положения. Сейчас запрет на выезд действует на основании президентского указа.

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Ранее военный аналитик из Австрии Том Купер заявил, что украинская армия уже превзошла войска НАТО. По его словам, украинцы могут поучить НАТО, как надо воевать.