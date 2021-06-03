Погром "Столичного" рынка в Киеве и массовое отравление в детсаду – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока все обсуждали новое заявление скандального блогера, как в Одессе женщину засосало в аппарат МРТ

В четверг, 3 июня, украинцы обсуждали, как в детском саду на Буковине отравились 26 детей, в Киеве группа неизвестных напала на рынок "Столичный" и в Одессе в частной клинике при прохождении МРТ женщину с инвалидностью практически засосало в аппарат.

"Сегодня" собрали самые резонансные темы дня.

Новое заявление скандального блогера из Киева

Блогер Мария Семенова собралась уезжать из Украины. Фото: instagram.com/ttiisshhiinnaa/

Киевская блогер Мария Семенова, которая недавно с друзьями устроила вечеринку и погром в номере отеля, сказала, что уедет из Украины.

"У меня заблокировали инст, нам п*зд* и мы сьеб*емся н*х*й из Украины. Всем пока, мы в Россию", – сказала она.

После того, как девушка разместила видео в Сети, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах, утром в их номер нагрянула полиция и забрала всех в участок. На следующий день нарушительница заявила, что ее соцсети заблокировала полиция.

Отравление 26 детей в детсаду на Буковине

Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области в детсаду отравились 26 детей и двое работников. У большинства из них легкое течение заболевания. Сейчас они под наблюдением семейных врачей. В полиции не уточняют, чем именно могли отравиться дети и работники.

Пока детсад временно закрыли. Заведующая также рассказала свою версию произошедшего. Она считает, что это могло быть не отравления, а инфекция, которую кто-то принес в сад.

В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ

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В частной клинике при прохождении МРТ женщину с инвалидностью практически засосало в аппарат. Как рассказал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев, причиной этого инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациентку на проведение томографии.

Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф, и подкатить его ближе к пациентке, чтобы потом перевести ее на кресло, это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля.

Смерть онкобольной пациентки с COVID-19

Из окна больницы выбросилась 51-летняя онкобольная пациентка, у которой диагностировали коронавирус. В шестой городской клинической больнице женщина лечилась от рака и COVID-19. Медсестра обнаружила пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом.Предсмертную записку у женщины не нашли.

Митинг под КСУ в Киеве

Утром КСУ начал рассмотрение законности реформы, а под зданием суда собрались несколько сотен человек. Несколько полицейских наблюдали за происходящим с "VIP-мест" – сидели на террасе кафе напротив суда. Также копы стояли среди участников акции, некоторые выстроились в шеренгу с другой стороны улицы.

Погром "Столичного" рынка в Киеве

В Киеве группа неизвестных напала на рынок "Столичный" – они вломились в один из павильонов и устроили в нем погром. По данным правоохранителей, конфликт произошел на фоне выяснения прав собственности. На место событий прибыли патрульные, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназ.

По информации СМИ, задержано не менее четырех нападавших. Всего в "захвате" участвовало не менее 80 человек в балаклавах, бронежилетах и кевларовых касках. Они пробрались в здание рынка по лестницам и начали громить его топорами, кувалдами и ломами.

Признание родственников парня, который поджег беременную в Кривом Роге

Мария Ангарова до и после трагедии. / Фото: Обозреватель

Родственники 16-летнего Шандора Долинского, который поджег беременную сожительницу, 21-летнюю Марию Ангарову, пытались вернуть влюбившегося подростка домой. Бабушка парня рассказала, что девушка якобы "подсадила" его на наркотики.

Чтобы забрать подростка, родные обращались в полицию. Дядя подростка заявил, что 21-летняя мать двух детей совратила его племянника и не выпускала из квартиры. Соседи говорят, что ни Мария, ни Шандор не работали, а скандалы происходили постоянно. После смерти Марии сиротами остались двое детей. Одному ребенку еще не исполнилось полтора года, другому – 5 лет.