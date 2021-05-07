Похищали и пытали людей: ветераны АТО создали банду рэкетиров

/ Фото: СБУ

Украинские спецслужбы провели ряд операций сразу в нескольких областях, задержав семь мужчин, которых подозревают в причастности к рекету.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Злоумышленников задержали в Киевской и Черниговской областях, среди них – четверо участников добровольческого батальона.

Видео: СБУ

Благодаря связям в правоохранительных органах они получали доступ к материалам уголовных производств и информации об их фигурантах. Используя эти данные, преступники применяли психологическое давление, угрожали насилием и физической расправой, чтобы вымогать у них деньги.

/ Фото: СБУ

В частности, банда вымогала 35 тыс. долларов у двух жителей Киевской области, которых подозревали в совершении уголовного преступления. Кроме того, одного из них похитили и сильно избили.

Рэкетиров поймали на горячем – после получения 8 тыс. долларов от одного из потерпевших.

/ Фото: СБУ Реклама

В рамках операции провели более 10 обысков, во время которых у злоумышленников изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, средства спецсвязи, а также наличную валюту и другие доказательства противоправной деятельности.

/ Фото: СБУ

На данный момент задержанным объявлено подозрение в вымогательстве, пытках, незаконном лишении человека свободы группой человек по предварительному сговору (ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киевской области задержали участников банды, которая украла бриллиант стоимостью 400 тыс. долларов.

А в прошлом месяце под Киевом схватили банду иностранцев-грабителей, которые "обнесли" дом в элитном пгт Козилец.