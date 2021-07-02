Пока дожди, но жара уже на подходе: как изменится погода в Украине в ближайшие дни

На выходных ни пляжа, ни отдыха на природе – везде будут лить дожди, а с начала следующей недели начнет повышаться температура

На выходных и в начале следующей недели все области будут заливать беспросветные дожди и только с 7 июля они практически полностью прекратятся. Также в этот день резко припечет, в некоторых областях температуры повысится на несколько градусов.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 3 июля, везде дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На западе 21-24 тепла, в центре, на севере и юге 25-28, а на востоке до +31. В Киеве 26-28 и дождь.

В воскресенье, 4 июля, погода особо не изменится: везде дожди с грозами, а температура от 24 градусов на западе до +32 на востоке.

В понедельник, 5 июля, во всех областях 26-28 градусов (даже на востоке спадет жара после +32) и снова дожди.

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Во вторник, 6 июля, дожди прекратятся лишь в Черниговской, Сумской областях и на Закарпатье. На западе будет комфортные 24-27 градусов, в Закарпатской области до +32. В остальных регионах 27-29 градусов.

В среду, 7 июля, запад страны накроет 30-градусная жара. В других областях синоптик обещают до +29. Практически по всей Украине никаких дождей и солнце – осадки лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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