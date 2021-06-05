Покушение на замглавы АРМА и скандал в прямом эфире – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
На замглавы АРМА совершили покушение
Владимир Павленко / Фото АРМА
На заместителя главы АРМА Владимира Павленко у его собственного дома было совершено нападение. По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Скандал в прямом эфире
Алексей Данилов и Олег Ляшко. Коллаж: "Сегодня"
Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" экс-нардеп Олег Ляшко назвал заявления секретаря СНБО Алексея Данилова "дебильными", и из-за которых на фронте гибнут украинцы.
Он спросил у Данилова, считает ли тот, что Франция и Германия виноваты в невыполнении Минских договоренностей, и в том, что Украина не получила членство в НАТО: "На себя в зеркало смотреть надо. Потому что такие обвинения ведут к одному – к потере партнеров... Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений".
На что Данилов ответил: "Еще раз вы мне сделаете такое замечание, мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Это вы будете там в Верховной Раде кричать, сено есть, или что вы там делали".
Малюська назвал критерии, кого могут причислить к олигархам
Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины
Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что у власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.
"Речь пойдет о больших рыбах, о тех кто действительно является олигархом, который с лихвой берет данный барьер", – сказал он.
По его словам, определять олигархов можно из разных источников.
Министр аграрной политики призвал не продавать землю
Роман Лещенко призвал не продавать землю, коллаж: "Сегодня"
По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, с 1 июля почти у 7 млн украинцев будет право пользоваться и распоряжаться землей. Однако никто не заставляет продавать свою землю. Он призывал беречь свою землю, так как это лучший депозит.
"Ваша земля всегда будет расти в капитализации, аренда будет расти. Более ценного ресурса нет", – сказал министр.
Лидеры стран НАТО обсудят на саммите девять главных вопросов
Первым пунктом повестки дня саммита НАТО станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море.
Затем будут говорить на такие темы:
- укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз;
- повышение способности альянса защищать всех союзников;
- разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса.
- стимулирование трансатлантических инноваций и роль Альянса в поддержании международного порядка;
- поддержка партнерам Альянса "от Ирака до Иордании и от Грузии до Украины";
- проблема климатических изменений;
- разработка стратегической концепции НАТО на будущие годы;
- инвестиции в оборону.
Все, что происходило в стране и мире 4 июня, – смотрите в нашем выпуске.
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