Полстраны до сих пор мерзнет: украинцы поделились вариантами обогрева домов

Украинцы ждут тепла

В большинстве регионов Украины начали теплеть батареи. В домах жителей Тернопольской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей уже тепло.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что придумывают украинцы, чтобы согреться в собственных домах.

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Во многих других регионах и в Киеве – еще не везде включили отопление.

Как согреваются украинцы?

Чтобы согреться жительница Мариуполя Карина рассказывает, что включает газовую плиту, потому что отопление еще не включили, а обогревателя нет. Она говорит, что такого тепла не хватает надолго и охлаждается очень быстро.

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"Хорошо, что я носки вяжу. Три пары надену, закутаюсь и плюс собака со мной под одеялом", – говорит жительница Сум Мария.

Самый популярный способ согреться – включить обогреватель или кондиционер. Чтобы согреться, украинцы разметают с прилавков электропростыни, обогреватели, дуйчики и даже электрогрелки. Но отметим, что такой обогрев опасен. Чуть ли не ежедневно случаются смертельные несчастные случаи из-за пожара, вызваным именно использованием электроприборов.

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Жители одного из домов в своей хрущевке установили индивидуальный тепловой пункт. Теперь в квартирах зимой тепло, и "горячая вода" – действительно горячая. Если на улице тепло, котел сам регулирует температуру. За это жители не заплатили ни копейки, потому что воспользовались программой энергоэффективности. Но за свой счет заменили окна. И в своих домах тоже утеплились.

Как не мерзнуть в квартирах?

Експертка с ЖКХ Кристина Ненно говорит, если у вас есть централизованное отопление – нужно установить счетчики и платить только за ту температуру, которая есть в доме.

Второй вариант – термостат с регулятором. Если вам жарко – не надо открывать окна, а прикрутить батарею. А еще, заменить окна, двери и сами батареи. И утеплять только свою квартиру, а не весь дом снаружи.

Антон Ковалишин, руководитель по коммуникациям энергопоставщика YASNO, рассказывает, что утепление должно быть по всему периметру дома. Не рекомендуется утеплять одну отдельную квартиру, это может привести к возникновению грибка.

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