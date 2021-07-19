Полгода провели в подвале: новые истории музея "Голоса мирных"

Где бы ни жили супруги Скляровы, в связке с ключами от съемного жилья всегда напоминание о родном доме – ключи от квартиры в Горловке

Жизнь миллионов людей навсегда изменили боевые действия на Донбассе – тысячи погибших и раненых, разрушенные города, более миллиона переселенцев. Истории музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова шокируют и вдохновляют.

Тяжелые истории переселенцев – в сюжете Ростислава Сысоева для "Сегодня. Итогов".

Бабушка и внук

Клавдия Шейко с внуком Павлом проживают в прифронтовой Ольгинке. Мирное детство и спокойная старость оказались под угрозой из-за боевых действий.

"Я выхожу на улицу и вижу на небе, как летят снаряды, от них следы. Ну тогда испугались, я бабушку в подвал завел", – рассказывает Павел Шейко

В начале вооруженного конфликта мальчику было десять. Бабушка Клава – местная долгожительница. На ее памяти это не первая война.

"Родилась 4 ноября 1926 года и до сих пор ковыляю. Счастлива, что я живу и еще ногами хожу", – говорит женщина. "Я поражаюсь, насколько она сильная и через что она прошла и в таком возрасте она себя хорошо чувствует. Настроение у нее всегда веселое", – добавляет ее внук.

Сейчас здесь драгоценные затишье, однако в любой момент все может измениться.

"Снаряд упал буквально через дорогу в огород и не разорвался. Повезло", – говорит Павел Шейко.

В свои 95 лет Клавдия Николаевна успевает многое делать по хозяйству.

"Я привыкла работать. Не сидеть даром", – говорит она.

На огороде выращивает овощи. Прогнозирует, что в этом году должен быть хороший урожай. Полевые работы чередует с занятием для души – плетением – такие подарки готовит близким людям.

В почтенном возрасте жизнь мчится, как никогда, рассказывает бабушка. Приближается столетний юбилей, и хочется сделать как можно больше добрых дел. Свою главную задачу Клавдия Шейко уже выполнила.

"А я его спасла. С самого как взяла с пеленочки от нее и все, и воспитываю", – рассказывает бабушка, которая спасла Павла от детского дома.

Она взяла его под опеку, когда родился, и уже шестнадцать лет воспитывает внука.

Парень мечтает, что бабушка дождется его достижений. Решил – будет учиться в большом городе, потом – работать машинистом поезда. Обещает как можно чаще возвращаться домой.

Счастье это когда ты можешь жить без страха, когда ты с человеком, которого любишь и который тебя любит", – говорит он.

Супруги Скляровы

Где бы ни жили супруги Склярова, на связке с ключами от съемного жилья всегда напоминание о родном доме – ключи от квартиры в Горловке, где они жили до войны.

Спасаясь от обстрелов, Скляровы переехали в Мариуполь.

"До сих пор прислушиваешься, что-то где-то упало, стукнуло – ты вздрагиваешь. Бежишь: "Бомбят!", начинаются от этого истерики. Муж пытается успокоить", – рассказывает переселенка из Горловки Валентина Склярова.

Они прожили почти полгода в подвале горловской многоэтажки – подземное укрытие более или менее гарантировало безопасность, а на поверхности был настоящий ад.

"Когда ложились 120-ки, я бежала с огорода, кричала, дабы меньше получить контузию, я просто бежала и просто кричала. Там метр пробежишь, упадешь, и всю дорогу я кричала", – говорит Валентина.

Вместе с войной наступили голодные времена.

"Без зарплаты, в магазинах нет еды. Спасались семечками и сухариками ", – вспоминает Валентина.

Незаменимой тогда была продуктовая помощь Фонда Рината Ахметова, с благодарностью отмечает она.

"Когда помощь ты эту получал, ты был счастлив. Ты не умираешь с голоду, ты живешь. Все необходимое для жизни в них входило. Те же крупы, мука, сахар", – говорит Валентина.

Голоса мирных

За годы боевых действий с обеих сторон линии соприкосновения Фонд Рината Ахметова выдал 12,5 миллионов продуктовых наборов. Это спасло три с половиной миллиона жизней.

"Мы все ненавидим бедность, страдания, несчастья, но не у всех есть возможность с ними бороться – мы такую возможность имеем! Когда мы видим боль человека, мы не проходим мимо. Благотворительностью я занимаюсь не первый год, и даже не первое десятилетие. Благотворительность – системная борьба с системными проблемами", – говорит Ринат Ахметов, основатель Благотворительного фонда.

Свою историю Скляровы оставили в крупнейшем в Украине онлайн-музее "Голоса мирных".

Сбор свидетельств вооруженного конфликта инициировал Фонд Рината Ахметова.

В уникальный архив в ближайшие годы планируется собрать сто тысяч исповедей мирных жителей Донбасса.

"Истории" Голоса мирных "это совершенно уникальный материал для работы историков, исследователей, ученых и сегодня и в будущем. Уникальность этого музея, ЭТИХ историй, в том, что они рассказываются и пишутся тогда, когда война еще идет. Она еще НЕ закончена, по сути, люди рассказывают историю, которая еще продолжается ", – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

А история семьи Шейко, которая вошла в музей, обязательно должна быть со счастливым концом. Тяжелые годы им помог пережить самый известный благотворитель Украины.

"Спасибо миллионное, что ты нас не забыл", – говорит Колвдия Шейко. "От Фонда Рината Ахметова была помощь – как по мне это очень хорошая помощь", – добавляет ее внук.

Клавдия Шейко верит, ей хватит сил дождаться мира.

"Мир, чтоб жили, чтоб весело было и жили всегда спокойно. Самое главное – спокойствие", – говорит она.

Напомним, в одном из сюжетов рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, который ныне живет в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.