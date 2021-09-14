МВД вооружило полицейских в регионах: что они получили

Ключи от служебных авто марки Renault Duster и помповые ружья получили полицейские девяти областей / Фото Национальной полиции / Коллаж "Сегодня"

Министерство внутренних дел продолжает укомплектовывать штат полицейских офицеров, которые должны работать в территориальных объединениях общин. К концу следующего года в рамках программы "Полицейский офицер общины" таких правоохранителей должно быть две тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского, которое было сделано 14 сентября на церемонии передачи 86 автомобилей и помповых ружей правоохранителям новосформированных объединенных территориальных общин. Ключи от служебных авто марки Renault Duster получили полицейские и руководители объединенных территориальных общин Киевской, Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областей.

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"Полицейские, работающие на местах, могут вернуть простому гражданину в селе, поселке, городе чувство безопасности. Этот проект должен жить. Спасибо международным партнерам за передачу авто и представителям местных общин, которые заботятся о своих жителях", – отметил Монастырский.

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В настоящее время службу несут 632 офицера общины. Еще 130 правоохранителей, которые вскоре отправятся работать в объединенные территориальные общины, проходят обучение.

"Важным остается вопрос взаимодействия, многие общины пошли нам на встречу и закупили автомобили для полицейских, работающих на местах. Кроме того, за счет местных бюджетов будет осуществляться обслуживание техники ", – отметил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

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