Полицейский бунт в Украине: копа, забившего тревогу, уволили (видео)

Правоохранители выдвинули несколько требований / Коллаж "Сегодня"
Из органов уволили полицейского Дмитрия Рынкового, который ранее записал видеоо коррупции среди руководства, отсутствии необходимых выплат и переработках, которые никто не оплачивает.
Об этом сообщает telegram-канал Политика Страны.
Детали
Последнее время все чаще звучат заявления о подготовке полицейскими "тихой забастовки", когда копы будут выезжать только на неотложные вызовы.
На такие меры полицию толкает коррупция среди руководства, отсутствие необходимых выплат и переработки, которые никто не оплачивает. Об этом заявил в видеообращении полицейский Дмитрий Рынковый.
Решили избавиться?
Сегодня стало известно, что Дмитрия Рынкового уволили из органов. Об этом заявил он сам.
"Меня все-таки уволили. Это сделали незаконно и задним числом. Меня не ознакомили с приказом, у меня не забрали служебное удостоверение и нагрудный жетон", – рассказал полицейский.
Также он напомнил о требованиях правоохранителей.
"Мы, как сотрудники полиции, требуем от руководства страны отреагировать и уволить с должности главу Нацполиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского", – призвал офицер.
Что известно о полицейском бунте
Полицейские жалуются, что "работать приходится за еду", при этом жалуются и на низкие зарплаты в 12 тыс. грн.
Они требуют отставки глав Нацполиции и МВД, а также выплаты денег. Если их не услышат, то они будут массово увольняться, и 30% личного состава уйдет уже в первом квартале 2022 года. Также возможна всеукраинская забастовка.
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